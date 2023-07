L’associazione turistica Pro loco “Jacopo da Fivizzano” in collaborazione con Spsd “Fario Trabucco” organizzano a Soliera, comune di Fivizzano, la 23ma edizione della Sagra della Focaccetta. Appuntamento in località Lago Fario per le serate del 28, 29 e 30 luglio e del 4, 5 e 6 agosto. Protagoniste ovviamente focaccette e altre bontà tipiche locali. Tutte le sere musica e karaoke.

L’articolo Soliera, al via la 23ma Sagra della Focaccetta proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com