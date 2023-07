Transizione ecologica, Pieve Ligure punta ai fondi del Pnrr per piantare 40mila nuovi alberi

Pieve Ligure. La pur verde Pieve Ligure fa la sua parte nella transizione ecologica, partecipando al bando Pnrr per la forestazione di oltre 40 ettari di territorio di proprietà comunale, molto ampi ma con nuclei boscati. Un’area potenzialmente significativa ma con notevoli limiti di accesso e percorribilità interna.

Secondo alcune stime un ettaro di bosco è in grado di assorbire da 9 a 26 tonnellate di anidride carbonica in un anno, (i valori dipendono dal tipo di alberi, dalla quantità per ettaro, dall’età delle piante) e la forestazione è uno degli obiettivi più a portata di mano per abbassare la temperatura della Terra.

