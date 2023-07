Ad Andora quasi 1000 persone per la “via crucis” dell’acqua salata, bloccata l’Aurelia: “Chiediamo al Governo la moratoria delle bollette”

Andora. Sono partiti alle 21 davanti al dissalatore di via Risorgimento, per protestare contro la crisi idrica che ormai da oltre un anno tormenta Andora. Una vera e propria “via crucis” dell’acqua salata indetta dalle associazioni Assoutenti, Onda ligure Consumo Ambiente e Comitato Acqua Cara in Bolletta Andora che ha visto protagonisti sindaco, rappresentanti delle associazioni e molte centinaia di cittadini, sia residenti sia proprietari di seconde case. Un corteo per la città che a un certo punto ha anche bloccato l’Aurelia, tra slogan e striscioni per gridare una esasperazione ormai giunta al punto di non ritorno.

Il primo gesto eclatante è stata la firma, da parte del sindaco di Andora Mauro Demichelis e del presidente di Assoutenti Furio Truzzi, di una richiesta congiunta al Governo di moratoria delle bollette di Rivieracqua per gli utenti di Andora, come accade per i comuni colpiti da calamità naturali. Destinatario della missiva è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Protezione Civile, e per conoscenza a Regione Liguria – Commissario ad acta per l’emergenza idrica, EGATO Servizi Idrico e Rivieracqua Spa.

