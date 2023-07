Domani, sabato 29 lugli0, alle 17.30, alla libreria Il Mulino dei Libri di Sarzana (Via Mazzini 34), Alberto Incoronato presenterà i suoi libri Dietro la lapide dei Barbantan e Sull’omicidio in persona di Passalacqua Cesare, due ricerche di storia locale rese sotto forma di racconto. Il primo libro tratta delle vicissitudini di una numerosa famiglia costantemente in direzione ostinata e contraria, un racconto che si snoda tra Arcola e Lerici, dove la famiglia visse, e in tutti quei luoghi in Italia e oltreconfine dove il destino la portò. Sull’omicidio in persona di Passalacqua Cesare è invece dedicato alla drammatica vicenda di due giovani condannati a trent’anni per un delitto che non avevano commesso; una vicenda di inizio Novecento che si svolge tra Trebiano, Romito, Arcola, Sarzana e Lerici.

L’articolo Alberto Incoronato al Mulino dei libri con “Dietro la lapide dei Barbantan” e “Sull’omicidio in persona di Passalacqua Cesare” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com