Blue Festival: il terzo giorno è di “Siamo tutti capitani”

Il programma della terza giornata di Blue Festival inizia alle 17 in Passeggiata Morin con l’esibizione degli equipaggi dei Canottieri Velocior che arricchiscono il programma con la loro bravura, simpatia e capacità di fare squadra. “A seguire il Terminal I dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ospita la serata di Food Blue “Orti di Mare e Orti di Terra” dove la brigata della Fondazione Aut Aut e di Luna Blu serviranno i prodotti tipici del Golfo dei Poeti e della Val di Vara abbinati ai vini dei Colli di Luni – si legge in una nota -. La serata si chiude con uno spettacolo emozionante e particolare liberamente ispirato ad un’opera che è un vero capolavoro. Sul palco del Blue Festival le attrici Cecilia Malatesta e Angela Teodori di Kraken Teatro, insieme al disegnatore Davide Faggiani, metto in scena la lettura teatralizzata “Moby Dick. Ho visto la Balena Bianca” Sarà il giovane Ismaele, un ragazzo che amava le Balene, a condurci come per magia a bordo di una baleniera, partiremo con lui per solcare i mari in compagnia del terribile Achab e del suo stravagante equipaggio. Conosceremo il mondo dei Cetacei e la vita dei marinai che con grande coraggio viaggiavano alla scoperta del mondo”.

