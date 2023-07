Calcio, Borgio. Tuninetti: “Squadra competitiva a costo zero. Puntiamo ai play off”

Borgio Verezzi. Il direttore sportivo rossoblù Fabrizio Tuninetti è stato l’uomo mercato societario in vista del ritorno del Borgio in Prima Categoria.

Diversi sono stati gli innesti che fanno pensare al Borgio Verezzi come una possibile “outsider”. “Prima di tutto voglio dire che la società mi ha dato fiducia e piena autonomia, cosa non così comune – ha dichiarato Tuninetti -. Il rafforzamento é stato mirato nell’inserire elementi di esperienza e qualità per ogni reparto per poter consegnare al mister 24 titolari su cui lavorare”.

