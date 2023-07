Calciomercato, Vado scatenato: ufficiali un’altra conferma ed un nuovo arrivo

Vado Ligure. Sono giornate frenetiche in casa Vado. Non soltanto l’inizio della preparazione atletica in vista della prossima stagione, in casa rossoblù a tenere banco continuano ad essere anche e soprattutto le novità di mercato. A tal proposito, dopo aver annunciato svariati nuovi innesti e qualche conferma, oggi la società del presidente Tarabotto ha reso nota la conclusione di altre due operazioni.

Mister Mancini per schierare la sua linea di difesa potrà contare su Lorenzo Codutti, giovane classe 2003 scuola Udinese già protagonista la scorsa stagione con la maglia rossoblù. Il volto nuovo per la retroguardia corrisponde invece al nome di Lorenzo Peretti: scuola Inter, ha disputato l’ultima annata in prestito con la Primavera della Sampdoria. Classe 2004, è impiegabile sia come terzino destro che come difensore centrale.

» leggi tutto su www.ivg.it