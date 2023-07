Emendamento approvato, il Parco delle Cinque Terre può aggiungere otto unità a tempo indeterminato

È stato approvato ieri sera, nell’ambito del DI PA bis Decreto Pubblica Amministrazione, l’emendamento con il quale il Parco Nazionale delle Cinque Terre è autorizzato per il triennio 2023-2025 a dotarsi di otto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in aggiunta alla dotazione vigente. Il Parco potrà così rafforzare la propria pianta organica arrivando a contare complessivamente su diciannove unità.

“Si tratta di un risultato importantissimo per il Parco – commenta in una nota la presidente Donatella Bianchi -. Si sblocca di fatto una situazione di stallo che vedeva penalizzato il nostro ente che gestisce e governa la tutela di un’area relativamente piccola ma fortemente antropizzata e interessata da molteplici attività economiche oltre che da un’importante pressione turistica. Negli anni tutti i Parchi nazionali hanno subito continue contrazioni, come quelle sulle piante organiche, modificate in senso riduttivo più volte nell’ambito di un complessivo intervento sulla pubblica amministrazione. Tali interventi non hanno tenuto conto del ruolo e dell’importanza che i Parchi nazionali rivestono anche in termini di sviluppo sostenibile, né del fatto che la gran parte di essi è tuttora in fase di progressiva organizzazione. Questo emendamento ci consentirà di assumere figure e competenze specialistiche fondamentali per la migliore gestione delle funzioni del Parco, negli ambiti in cui siamo chiamati ad operare. Penso all’agricoltura, alla gestione dei flussi, all’area Marina Protetta, alle infrastrutture verdi, alla disponibilità massima a supporto del territorio e della comunità. L’emendamento è stato ottenuto dal Parco Nazionale delle Cinque Terre congiuntamente al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. È la conferma di come, attraverso un lavoro di squadra, si riescano ad ottenere risultati con importanti ricadute per il territorio, un percorso che abbiamo condiviso con il commissario straordinario Anna Castelli, in prima linea da tempo per il rilancio del Parco sulcitano”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com