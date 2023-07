Fascia di rispetto, Cattani: “Sistema abbattimento rumori è stato dimenticato?”

“Lunedì 31 luglio l’Autorità di sistema portuale e il Comune della Spezia presenteranno alla popolazione, presso l’Auditorium della Biblioteca Beghi in Via Palmaria, alle ore 18:00, le due ipotesi progettuali per la fascia di rispetto a Fossamastra. Per ora gli unici lavori effettuati sono stati lo sfalcio dell’erba e il posizionamento di binari nuovi e fiammanti pronti per essere utilizzati. Mi chiedo… ma il sistema per l’abbattimento dei rumori prodotti dai convogli che transiteranno da e per il porto sulla luccicante rotaia è stato dimenticato? E inoltre… perché rinnovare i binari se in quell’area sarà realizzata la fascia di rispetto?”. Così in una nota Viviana Cattani, consigliera comunale del Partito democratico. “I casi sono due – prosegue -: o il passaggio della ferrovia è previsto nel mezzo della stessa area (non credo che neanche questa amministrazione possa averlo pensato) oppure la realizzazione degli spazi destinati alla cittadinanza saranno realizzati con tempi biblici (perché non credo che si sia fatto un investimento così importante per pochi mesi). Aspettiamo lunedì perché venga scoperto l’arcano e nel frattempo qualche spiegazione sull’intervento dei binari sarebbe stato utile fosse arrivata ben prima della conclusione dei lavori”.

L’articolo Spaccio nei cortili dell’Umbertino: dodici dosi di cocaina sequestrate e una denuncia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com