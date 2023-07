Funivia forte Begato, 18 mesi di cantieri non prima dell’autunno: preoccupa il nodo viabilità

Genova. Tra gli aspetti delicati legati alla realizzazione della funivia tra Principe e Forte Begato a Genova c’è sicuramente quello della cantierizzazione. Come impatterà sul quartiere del Lagaccio in termini di viabilità e parcheggi, di inquinamento acustico e atmosferico, della sicurezza? Per quanto tempo si estenderanno i lavori?

Il fatto che mercoledì 26 luglio il consiglio municipale congiunto di Centro Est e Centro Ovest sia stato interrotto per mancanza di numero legale (a causa dell’abbandono dell’aula da parte della maggioranza di centrodestra del Centro Est) non ha permesso ai tecnici presenti di rispondere ad alcune delle domande dei consiglieri e dei cittadini intervenuti.

