Giro della Lunigiana verso la presentazione di percorsi e squadre

Fervono i preparativi in vista della 47ma edizione del Giro della Lunigiana, che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre prossimi. Sarà la cornice di Terre di Luni, venerdì 4 agosto alle 17.30, a ospitare per il secondo anno di fila l’evento di presentazione della manifestazione ciclistica, nel corso della quale verranno svelati le squadre e i percorsi e le altimetri delle cinque tappe in programma; apriranno la contesa due semitappe, gran finale poi a Casano di Luni.

Le tappe

31/08 – 1/A – La Spezia-Fivizzano

31/08 – 1/B – Massa-Bolano

01/09 – 2 – Portofino-Chiavari

02/09 – 3 – Terre di Luni Stage

03/09 – 4 – Sarzana-Casano di Luni

