La protesta per chiedere più spiagge libere: “Nel savonese 15 comuni fuorilegge”

Liguria. È stata una protesta estiva, con musica, costumi e asciugamani. Per rivendicare, in mezzo ai bagnanti della spiaggia libera di Genova Quinto, il diritto di andare al mare liberamente perché “il mare è di tutti“. Una settantina di persone sono scese in spiaggia giovedì sera, nel presidio organizzato dal collettivo Generazione P.

“Abbiamo il diritto di avere più spiagge libere”, hanno urlato al microfono in spiaggia i manifestanti, citando l’illegalità della situazione ligure. Il limite del 40% di spiagge tra libere e libere attrezzate in Liguria non viene infatti rispettato. La Liguria è la regione italiana con meno spiagge libere, perché il 69,9% sono occupate da stabilimenti balneari: a indicarlo è Legambiente in base ai dati del Portale Acque del Ministero della Salute e del Sistema informativo Demanio Marittimo.

» leggi tutto su www.ivg.it