Meteo, giornata nuvolosa ma variabile: temperature il leggero aumento

Genova. Al mattino nubi basse sul settore centro-orientale della regione. Non sono esclusi piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più intensi. A ponente cielo velato o con poche nubi. In giornata condizioni di variabilità con nubi basse non serrate sul settore centro-orientale sormontate da bande di nubi alte in quota in movimento da ovest verso est. In serata generale infittimento della nuvolosità bassa sul settore centrale, invariato altrove.

Situazione: Correnti atlantiche lambiranno nei prossimi giorni la nostra regione determinando un tempo variabile con qualche occasionale precipitazione.

» leggi tutto su www.genova24.it