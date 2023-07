Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Monterosso

Il Consiglio Comunale del Comune di Monterosso al Mare, riunito in data odierna, ha affrontato il punto all’ordine del giorno n° 7, relativo alla “Convenzione per l’affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano in loc. Loreto e successiva gestione dell’opera pubblica – revoca parziale della concessione ai sensi dell’articolo 31 della convenzione REP. 1278 del 09/01/2009.”

» leggi tutto su www.levantenews.it