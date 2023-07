Mozart, Vivaldi e Handel con i Solisti di Castè, nel ricordo di Roberto Melini

Dopo il successo della serata inaugurale, CastèLive 2023 prosegue martedì 1° agosto alle 21 con il concerto di musica classica dei Solisti di Castè. Nel pittoresco scenario di Corte Paganini di Casté, bordo nel comune di Riccò del Golfo, si esibirà una ventina di concertisti provenienti da grandi orchestre italiane, in ricordo del musicista, alpinista e archeologo Roberto Melini, nato a San Benedetto e scomparso dieci anni fa. L’orchestra – un soprano, dieci violini, tre viole, tre violoncelli, un contrabasso e una tastiera -, che si esibisce a Casté per il quarto anno, emozionerà il pubblico con brani di grandi compositori tra i quali Mozart, Vivaldi, Handel. Sempre martedì dalle 18.00 sarà possibile visitare l’House Art di Mauro Manco, artista residente a Castè che per primo ha posto le sue opere scultoree lungo la via che attraversa il borgo. Sarà altresì possibile visitare OrmaSarai, l’atelier olfattivo di Alessia e Annalisa specializzato nella produzione artigianale di essenze e profumi. Fino al 2 settembre saranno inoltre esposti i diciotto progetti degli studenti di architettura dell’Università del Liechtenstein che, guidati dal professor Alberto Alessi, hanno voluto dedicare a Castè le loro innovative tesi di laurea, finalizzate alla riqualificazione di alcuni luoghi ancora abbandonati del borgo.

Dalle ore 19.00 sarà possibile cenare con le preparazioni del laboratorio artigianale GIARdiGIO’ di Riccò del Golfo; in programma anche una degustazione di vini, limoncelli e sciacchetrà dell’azienda agricola Burasca di Manarola.

La rassegna CastèLive, a cura di Serenella Messina, è organizzata da CastèVive!, l’associazione creata dagli abitanti e dai proprietari delle strutture turistiche di Castè per la tutela e la promozione dell’antico borgo; patrocinata dal Comune di Riccò, la manifestazione è sostenuta da Banca della Versilia Garfagnana e Lunigiana e da Coop Liguria. Dopo l’appuntamento di martedì prossimo, ne seguiranno altri il 10 e il 30 agosto.

