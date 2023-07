Pesca, Piana: “Ativato lo strumento di sviluppo locale partecipativo”

Liguria. La giunta regionale, su proposta del vice presidente di Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana, ha approvato l’avviso pubblico di selezione delle “Strategie CLLD” (Sviluppo locale di tipo partecipativo) con cui favorire una economia blu realmente sostenibile e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura.

“La Regione Liguria, nel periodo di programmazione 2021-2027 del FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) – spiega il vice presidente Alessandro Piana – intende sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso la costituzione, la partecipazione attiva e la messa in rete del partenariato locale pubblico e privato tramite la programmazione che parte dal basso, la progettazione integrata territoriale e la costante integrazione multisettoriale degli interventi. Per questo si approva contestualmente in Giunta la convenzione che regola i rapporti tra i diversi attori della filiera”.

