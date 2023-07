Porti: Lega: “Grazie al Mit in arrivo fondi per opere prioritarie Liguria”

Genova. “Grazie all’ottimo lavoro del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, e all’impegno del viceministro Edoardo Rixi, in arrivo fondi importanti per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”.

Così i parlamentari liguri della Lega, Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli. “Nello specifico parliamo di interventi per opere prioritarie in regione: programma straordinario di adeguamento del sito industriale di Sestri Ponente (€ 3.360.843), la progettazione e realizzazione della diga foranea (€3.680.469) e i dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri di Genova (€ 147.857), la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie di collegamento al Parco ‘Campasso’ e realizzazione della trazione elettrica nelle tratte Galleria ‘Molo Nuovo/Parco Rugna’ / ‘Linea Sommergibile’ (€208.876), le opere complementari per le pavimentazioni per l’ampliamento del terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (€355.000), il rifiorimento della scogliera del Porto di Voltri-Pra’ (€ 151.676), il programma straordinario di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per l’intervento di accordo sostitutivo (€ 310.616) e il programma di adeguamento delle infrastrutture di security portuale (€ 138.014)”.

» leggi tutto su www.genova24.it