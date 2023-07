Rapallo: il pesto al mortaio di Roberto Ciccarelli conquista Vico Equense

Dall’Associazione Culturale “Siamo Gente di Mare”

Sulla penisola sorrentina si è appena conclusa una tre giorni di celebrazioni di pesto e di salse genovesi al mortaio. Protagonisti, lo chef stellato Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, e il Re del Pesto Roberto Ciccarelli, fondatore dell’Associazione culturale Siamo Gente di Mare, grande esperto nell’uso del mortaio e delle tradizioni liguri. L’evento che rientra nelle iniziative realizzate da Pesto on the Bay – contenitore dedicato all’interno dell’Associazione – ha proseguito uno dei tanti intenti di Siamo Gente di mare, ossia la valorizzazione, la riscoperta, e l’educazione alle eccellenze liguri in tema enogatronomico, ma ha anche, e soprattutto, stabilito un ponte tra le tradizioni gastronomiche liguri e quelle della penisola sorrentina. Parliamo di territori diversi, ma che hanno tanto in comune fin dall’antichità, per il loro affaccio sul Tirreno, per il comune utilizzo di ingredienti poveri, di terra e di mare, insaporiti dalla stessa ricchezza di erbe aromatiche.

