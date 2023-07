Residenze universitarie Delle Peschiere e Capodifaro, borse di studio: rinnovata la convenzione tra l’Ateneo di Genova e la Fondazione RUI

Genova. Conclusa, non senza trepidazione, l’avventura dell’esame di maturità, per molti neodiplomati è già il momento di scegliere la carriera universitaria. Chi deciderà di frequentare l’Ateneo di Genova potrà contare, oltre che su eccellenti percorsi di studio e facoltà uniche nel panorama nazionale, anche sulla convenzione appena rinnovata con le residenze della Fondazione RUI, che dà diritto a 1.000 euro di sconto sulla retta, sempre calcolata in base all’Isee familiare.

A Genova infatti sono presenti due dei 12 Collegi di merito della Fondazione RUI – una struttura maschile, Delle Peschiere, e una femminile, Capodifaro – che sono centri di eccellenza formativa accreditati dal MUR. Le Residenze RUI ogni anno ospitano in Italia circa 500 studenti meritevoli, il 90% dei quali gode di agevolazioni che possono coprire fino al 100% della retta grazie a borse di studio e convenzioni con le Aziende e le Università. La Fondazione infatti mette da sempre al centro della propria mission la valorizzazione del talento, volano per attivare l’ascensore sociale: agli studenti particolarmente meritevoli (almeno 95 come voto di maturità, 105 alla laurea triennale oppure 27/30 di media accademica universitaria) è dedicato il programma “Grantalento”, con ulteriori agevolazioni.

