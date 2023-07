Restyling piazza Diaz a Savona, Orsi al sindaco: “Ritardi dovuti alla Soprintendenza? E’ l’impresa che non lavora”

Savona. “Report e documenti parlano chiaro, i lavori sono fermi, l’impresa, come si afferma, non ha personale al lavoro, non programma, non pianifica nemmeno gli approvvigionamenti, la sospensione non c’entra nulla. Credo che direttore dei lavori e uffici facciano quello che possono ma quali sono le indicazioni della politica?” Il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) commenta le dichiarazioni del sindaco di Savona Marco Russo sui ritardi del cantiere di piazza Diaz e del teatro Chiabrera.

Il sindaco aveva giustificato i ritardi con la richiesta di ulteriori variazioni al progetto: “Nel corso dei lavori sono state eseguite delle indagini stratigrafiche dentro al teatro, così come previsto nella fase esecutiva. La Soprintendenza ha ritenuto necessario poi fare ulteriori approfondimenti e, alla luce degli studi eseguiti, ha chiesto modiche alla modalità di intervento di restauro dei locali adiacenti alla sala del ridotto per tutelarne la valenza storica“.

