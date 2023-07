Sabato in Piazza Europa il concerto gratuito Montecarlo Night Show

Dopo Savona, Imperia e Rapallo i concerti della rassegna “Notti Bianche di Liguria” arrivano alla Spezia: sabato 29 luglio alle 21.30, in Piazza Europa, ultimo appuntamento della kermesse, il concerto gratuito di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly, affermato musicista dal 1988 in onda su Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights, e la Nightfly orchestra. “Anche alla Spezia ci aspettiamo una grande risposta del pubblico, esattamente come è avvenuto negli altri concerti delle Notti Bianche di Liguria che si sono tenuti in queste settimane su tutto il territorio. Il concerto di Radio Montecarlo in Piazza Europa sarà un’ottima occasione di svago e divertimento i cittadini e per i tanti turisti che hanno scelto il Levante come meta per le loro vacanze. Grandi eventi, spettacoli e incontri dedicati ad arte e cultura sono un asso nella manica per arricchire la nostra offerta turistica”, le parole del presidente e assessore regionale alla Cultura, Giovanni Toti. “Le Notti Bianche di Liguria hanno portato su tutto il territorio un insieme unico di cultura, spettacolo, teatro e grandi eventi – commentano il vicepresidente e assessore con delega al Marketing territoriale Alessandro Piana e l’assessore al Turismo Augusto Sartori –. Nel mese di luglio sono state protagoniste località di tutta la regione, dall’entroterra alla costa, valorizzando la Liguria a 360 gradi”.

“Sabato sera tutti in Piazza Europa per il concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show”, con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra – dichiara sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. L’evento si terrà gratuitamente ed è offerto alla comunità spezzina dalla Regione Liguria, nell’ambito del ciclo di manifestazioni Notti Bianche in Liguria. Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento alla Regione per questa iniziativa, invito i cittadini e turisti a partecipare a questa serata di svago e divertimento”. “Siamo felici di ospitare alla Spezia le Notti Bianche di Liguria e ringraziamo Regione per questa opportunità che mette in collegamento tutta la Liguria da Ponente a Levante permettendo di scoprire ed ammirare la nostra splendida regione nella sua interezza – aggiunge l’assessore alla Promozione Grandi Eventi Manuela Gagliardi – Un bell’evento di musica e divertimento aperto a tutti che va ad inserirsi nel nostro calendario dell’estate spezzina offrendo un concerto di un artista conosciuto ed apprezzato a livello nazionale come Nick The Nightfly”.

