Saini (Sicet Cisl Savona): “Al lavoro con Arte per trovare una soluzione al problema della mancanza di alloggi”

Savona. “In tutto quest’ultimo anno ho riattivato con la Direzione di ARTE Savona, il confronto per discutere le problematiche relative agli immobili, partecipando alle discussioni per trovare una soluzione positiva, comune e costruttiva per tutti, per questo voglio pubblicamente ringraziare tutta la Dirigenza ed il Personale tutto di ARTE senza un coinvolgimento unanime tra Sindacato e ARTE non potremmo ottenere alcun risultato. I più importanti risultati che abbiamo ottenuto, grazie anche ai miei collaboratori, siamo riusciti a evitare delle problematiche difficili salvando da un possibile sfratto diverse famiglie. Anche se vi sono altri problemi che insistono sugli immobili di Arte, la pulizia delle scale, su questo delicatissimo problema ci siamo trovati con la direzione e noi sindacati unitariamente (SICET, SUNIA, UIL) per trovare una soluzione in merito, ma purtroppo la burocrazia non permette di muoverci, poi vi è il problema della manutenzione di questi immobili Arte a breve dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione”. Lo ha detto il responsabile di Sicet Cisl Savona Edgardo Saini.

Il SICET si occupa di tutte le problematiche che riguardano la casa, di seguito in sintesi tutto quello che è nostro lavoro: come SICET, Contrattazione con Istituzioni Locali, Assistenza partecipazione ai bandi, Assistenza, consultazione e stipula comprensiva di registrazione contratti affitto, proroghe, e subentri, vertenze tra inquilini e ERP e proprietà privata, assistenza legale, attestazioni contratti concordati eseguiti da terzi. Tramite professionista iscritto in convenzioni con il Sindacato si svolgono anche tutte quelle richieste particolari inerenti a: Visure, Misurazioni, certificati energetici (APE), Ricerche presso la Conservatoria dei registri immobiliari, presso i Comuni, Certificati di terreni e compravendite, tutto l’elenco è consultabile presso il nostro ufficio di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it