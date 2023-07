San Francesco Loano. Halaj scalda i motori: “Voglio segnare il più possibile”

Loano. Dopo il completamento della fase burocratica per la fusione, la San Francesco si è mossa per poter ufficializzare giocatori preparati ad affrontare un campionato ostico come la Promozione. Mister Cattardico, infatti, potrà contare su un ampia possibilità di scelta e nel reparto offensivo, tra gli altri, c’è anche il nome di Sergio Halaj.

L’attaccante classe 2002 è reduce dal campionato di Seconda Categoria vinto con il Borgio Verezzi: “Sicuramente una stagione bellissima dove si é creato un gruppo giovane e molto competitivo. A livello collettivo, infatti, abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo posti a inizio stagione. A livello personale penso di aver dato il mio contributo alla causa e di essere migliorato calcisticamente e mentalmente”.

» leggi tutto su www.ivg.it