Savona. Ancora un incidente mortale sulle strade della Liguria. Questa notte a Ortovetro, in provincia di Savona, una ragazza di 20 anni ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto con la moto che stava guidando. Ferita anche l’amica che viaggiava con lei come passeggera. Non risultano altri mezzi coinvolti.

