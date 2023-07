Spaccio nei cortili dell’Umbertino: dodici dosi di cocaina sequestrate e una denuncia

Movimenti sospetti nei cortili del quartiere Umberto I alla Spezia. I cittadini non sono rimasti impassibili e denunciato una serie di episodi legati allo spaccio. E’ da qui che parte l’indagine della Polizia locale che ha portato alla denuncia, a piede libero, di un 33enne trovato a cedere cocaina a un altro uomo.

A finire nei guai è un uomo di origini dominicane, regolare sul territorio nazionale e a far insospettire gli agenti era stato il suo girovagare senza meta per il quartiere. Negli agenti però è maturato il sospetto che stesse cercando clienti. Da lì a poco sono arrivate le conferme perché, stando a quanto riferito in una nota della Locale, il 33enne si è appartato in un cortile dell’Umbertino dove è stato raggiunto da quello che poi si è rivelato l’acquirente, nigeriano.

L’intervento della Polizia Locale è stato pressoché immediato, con i soldi e la sostanza stupefacente che sono stati prontamente recuperati e sequestrati. Lo spacciatore, sottoposto a perquisizione personale è risultato detenere altre dodici dosi di cocaina, pronte per essere spacciate. Dopo aver informato il pubblico ministero reperibile si è proceduto alla denuncia a piede libero dell’indagato.

