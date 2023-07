Ugolini: “Via libera in Liguria alla caccia con l’arco, esercizio di pura crudeltà”

“Quando pensi che la destra ligure abbia toccato il fondo, ecco che tira fuori dal cilindro l’ennesima sparata: nel pacchetto di emendamenti portati in aula da un consigliere regionale della Lega, è arrivato il via libera a una nuova liberalizzazione della caccia. E questa volta si va oltre la decenza: non si tratta solamente infatti di dare maggiori libertà alle doppiette liguri, come con l’introduzione della caccia al cervo e al muflone, oltre all’estensione a tutto l’anno del periodo di caccia al cinghiale, bensì di aprire alla caccia con arco e freccia. Come rilevato dall’associazione Gaia-Animali e Ambiente e Animalisti Genovesi, il loro uso, seppur previsto come possibilità dalla norma nazionale, è un esercizio di pura crudeltà: l’animale colpito dalla freccia, infatti, difficilmente muore sul colpo, ma anzi ha una lenta e dolorosa agonia”. Così in una nota Paolo Ugolini, consigliere regionale del Movimento cinque stelle. L’emendamento approvato mercoledì a cui fa riferimento l’esponente M5S spezzino è stato presentato con successo dal consigliere regionale Alessio Piana e contiene una serie di misure di ambito venatorio (che intervengono sulla legge regionale 29/1994, cioè “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”) tra cui quelle menzionate da Ugolini, cioè l’inserimento di muflone e cervo tra gli animali contemplati nella caccia di selezione; quest’ultima praticabile tutto l’anno per quanto riguarda il cinghiale; e ancora l’aggiunta dell’arco come strumento venatorio per la caccia di selezione. “L’ultima seduta consiliare – aggiunge Ugolini nella nota – doveva essere deputata a discutere e votare temi finanziari legati al Bilancio regionale. Non credo sia un limite dell’opposizione ritenere che quanto fatto approvare sia tutto fuorché materia finanziaria”.

