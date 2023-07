Cairo Montenotte. Ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari il 26enne, figlio dei titolari di un bar in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, che questo pomeriggio è stato aggredito da un cliente.

L’episodio si è verificato intorno alle 18.30 circa. Secondo quanto riferito, per cause ancora da accertare uno degli avventori (indicato come un extracomunitario) avrebbe tirato uno schiaffo all’esercente.

