A Torriglia si celebra “Il ritorno del Fiesco” con danze popolari, animazioni e rappresentazioni

Genova. Domani, domenica 30 luglio, a Torriglia a partire dalle 10, il suono di 10 colpi di cannone darà inizio ai festeggiamenti per “Il ritorno del Fiesco”, la manifestazione dedicata a Gian Luigi Fieschi, protagonista della fallita congiura contro Genova e la famiglia rivale dei Doria del gennaio 1547.

“Questa iniziativa – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e ai Parchi, Alessandro Piana – risponde pienamente alla necessità di riscoperta culturale in un Parco noto come quello dell’Antola e, contestualizzando maggiormente, in un borgo come Torriglia. Rievocazioni storiche, esibizioni, proiezioni e soprattutto l’inaugurazione e il posizionamento originale della statua di Gian Luigi Fieschi rinsaldano le forme collaborative istituitesi tra Comune, Enti e figure professionali come il manager Fabrizio Carraro e lo scultore Nicola Biondani che ha realizzato l’opera su progetto di Paolo Maria Fumagalli. La società è sempre più attenta ai territori e sempre più partecipe: l’auspicio è quello che si moltiplichino tali occasioni di rilancio e di conoscenza”.

