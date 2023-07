Abrogazione numero chiuso per la facoltà di medicina, FdI incontra l’Ordine dei Medici

Liguria. A poche ore dall’approvazione all’unanimità, in Regione Liguria, di una proposta di Legge alle Camere che chiede di abrogare il numero programmato per il corso di laurea in Medicina e gli altri relativi all’ambito sanitario, ieri pomeriggio c’è stato un incontro tra il consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova, l’onorevole Matteo Rosso e il consigliere regionale Stefano Balleari, rispettivamente membro della 12^ commissione affari sociali della Camera e della commissione sanità della Regione Liguria.

“L’incontro è stato molto utile ed è un ulteriore momento di un percorso di condivisione che dura da anni, finalizzato a portare sul tavolo del Ministero della Sanità delle proposte migliorative per i medici e per i pazienti. Bisogna tornare ad investire in Sanità per arginare la fuga dal SSN e garantire, allo stesso tempo, qualità nella formazione”, commenta il professor Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei Medici di Genova, a margine della riunione che si è tenuta “in un clima costruttivo”.

