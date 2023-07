Chiavari: Dionisio Festival, il 31 luglio Filippo Nigro in “Every brillant thing”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Dionisio Festival 2023. Lunedì 31 luglio, alle 21.30, il terzo appuntamento con il teatro in piazza Nostra Signora dell’Orto, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Chiavari con la direzione artistica dell’attore Davide Paganini

Toccherà a Filippo Nigro con “Every brillant thing”, un’opera teatrale del 2013 dello scrittore britannico Duncan Macmillan e di Jonny Donahoe (che ne è stato anche il primo interprete). La pièce è stata presentata in versione originale al Festival di Edimburgo, al Barrow Street Theatre di New York e in un tour internazionale fra Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2021 lo spettacolo viene messo in scena in Italia, nella traduzione di Michele Panella con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista, per la coproduzione di CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Sardegna Teatro.

