Chiavari: intervento funambolico, ma a bruciare è solo un vaso sul terrazzo

Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Intervento particolare e un po’ funambolico, quello eseguito oggi dai vigili del fuoco di Chiavari. Dalla chiamata ricevuta dalla centrale operativa VVF, sembrava che una abitazione fosse in fiamme, in corso Dante a Chiavari. Giunti sul posto però, a bruciare, era solamente un vaso sul balcone. Una volta eseguito lo spegnimento dal sesto piano al quinto tramite la tubazione, per la verifica puntuale un vigile è stato calato sul balcone per controllare anche l’appartamento. Per poterlo far uscire dall’abitazione si è utilizzato un pezzo di scala come passerella. L’autoscala non riusciva ad operare. Ignote le fonti di innesco del vaso.

