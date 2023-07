Genoa-Monaco 1-0, esordio per Retegui e commozione per l’omaggio alla piccola Nora

Genova. Il Genoa vince 1-0 nell’amichevole al Ferraris contro il Monaco e, nella serata che ha rappresentato l’esordio assoluto di Retegui in maglia rossoblù, mostra di non aver scordato ciò che l’anno scorso è stato determinante per arrivare alla promozione: un buon equilibrio tra difesa e centrocampo, una certa aggressività soprattutto con Frendrup quando gli avversari tornavano in possesso palla, l’utilizzo di Martinez con parte integrante del gioco difensivo e di partenza dell’azione, la ricerca del colpo di testa di Dragusin sui calci piazzati, Albert Gudmundsson libero di svariare nel ruolo che si può avvicinare alla seconda punta.

Un buon primo tempo da parte dei rossoblù, ritmi abbastanza alti per una mezz’ora, con il Genoa che ci prova già nei primi minuti con Puscas dopo un bell’intercetto a centrocampo e Dragusin di testa (parata di Majecki). Il Grifone passa in vantaggio al 17′ grazie a un calcio di rigore fischiato da Colombo per un’interferenza di Disasi su Hefti pronto al tiro e trasformato da Albert, che sceglie l’angolo alla destra di Majecki.

