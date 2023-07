Il sindaco Monica Giuliano presidente dell’agenzia sui rifiuti? Settimana prossima la nomina

Regione. Nessuna conferma ufficiale, ancora, dalla diretta interessata nessun commento, tuttavia l’indiscrezione sulla nomina dell’attuale sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, a presidente della nuova agenzia regionale sui rifiuti continua a far discutere, e certamente non mancherà di alimentare polemiche politiche. Anche perché, in caso arrivasse la nomina, la Giuliano dovrebbe lasciare il ruolo di primo cittadino, con la cittadina vadese sospesa tra l’ipotesi commissariamento e la reggenza all’attuale vice sindaco Fabio Gilardi (con il Comune comunque al voto amministrativo nella primavera 2024).

Secondo quanto appreso dai corridoi di palazzo Fieschi, considerato l’iter in corso e già annunciato per la costituzione della nuova agenzia ligure, la scelta potrebbe già avvenire alla fine della prossima settimana.

