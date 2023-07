La storia dell’operaio e maestro d’ascia diventato sindacalista, la storia di Dino Grassi all’Arci Nave

“Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista” è il titolo del libro di Dino Grassi, operaio del Cantiere Muggiano della Spezia, pubblicato da ETS edizioni nell’ambito della collana “Verba manent”, dedicata alle storie di donne e uomini testimoni del loro tempo, spesso impegnati a costruire un mondo più giusto e solidale. Il libro verrà presentato il 31 luglio alle ore 21 nell’area verde del Circolo ARCI Nave, via Nave 12. All’iniziativa, organizzata da Circolo Pertini, Circolo ARCI Nave, sezione ANPI Sarzana, Archivi della Resistenza e Associazione Culturale Mediterraneo, interverranno Giuliana Burzi, del Circolo Pertini, Luca Comiti, segretario generale CGIL La Spezia, Alessio Giannanti, di Archivi della Resistenza, e Giorgio Pagano, curatore del libro.

Dino Grassi (1926-2023) ha trascorso gran parte della sua vita a Sarzana, dove è scomparso nel giugno scorso. E’ stato consigliere comunale e poi assessore ai lavori pubblici dal 1980 al 1985: la “memoria” si sofferma anche sul suo operato di amministratore, caratterizzato dalla costante ricerca della partecipazione popolare.

La “memoria” annota la vita lavorativa di Grassi al Cantiere del Muggiano tra il 1940 e il 1980 del secolo scorso. Dai ricordi che mette su carta emerge l’esperienza di una persona, ma anche della comunità che lo accoglie, investita dai grandi eventi storici: il 25 luglio e l’8 settembre 1943; gli scioperi del 1944 e la Resistenza; la ricostruzione del paese e la rottura dell’unità sindacale; la restaurazione degli anni Cinquanta, la caduta del mito di Stalin, la progressiva riscossa operaia dai primi anni Sessanta, l’Autunno caldo e la successiva sconfitta. Alla Spezia, lungo il decennio che va dai primi anni Sessanta ai primi anni Settanta, fu epica la lotta per la salvezza del Cantiere Muggiano.

La pubblicazione della “memoria” è stata curata da Giorgio Pagano, autore di un’intervista a Grassi e di una Postfazione che completano il libro.

In una fase di rimozione delle vicende del proletariato industriale, la “memoria” di Grassi, insieme all’intervista, ci invitano a indagare le storie di fabbrica e a recuperare la ricchezza politica e culturale allora prodotta, affinché non vada perduto un patrimonio che ancora ci può essere utile.

“Io sono un operaio” verrà presentato mercoledì 2 agosto alle ore 19 a Solaro di Lerici, al Circolo ARCI, via Vassale, nell’ambito della rassegna “Un mercoledì da piccioni”, per iniziativa del Circolo ARCI Solaro (prenotazioni al 347 6422283), e giovedì 3 agosto alle ore 21 al Circolo ARCI Canaletto, via Bosco 2, per iniziativa del Circolo ARCI Canaletto, della sezione ANPI Muggiano, di Archivi della Resistenza, dell’Associazione Culturale Mediterraneo e del Circolo Pertini.

