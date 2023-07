Le magiche note di Eloisa Cascio chiudono la prima parte del Festival paganiniano

La prima parte del Festival paganiniano di Carro termina lunedì 31 luglio, con un Recital piano solo di Eloisa Cascio, la rassegna si sposta a Sesta Godano in località Rio, un suggestivo borgo fortificato con robuste volte, alti edifici e case torri che formano una struttura muraria continua.

Eloisa Cascio, diplomata con lode e menzione in pianoforte al Conservatorio di Benevento con Tina Babuscio, in clavicembalo, Musica Corale e Musica da Camera presso i Conservatori di Campo- basso, Avellino e Napoli, si è perfezionata a Fiesole con Pietro De Maria e a Milano con Emilia Fadini. Ha seguito Masterclass tenute Laura De Fusco, Bruno Canino, Peter Lang Gottlieb Jiracek von Armin 27 e Johannes Kropfitsch ai Wiener Musik Seminar – nel cui ambito ha ottenuto il Terzo Premio alla Dichler Competition – e all’Accademie Internationale d’Etè a Nizza con Domique Merlet e Olivier Gardon, nonché con, Oleg Marshev, Paolo Bordoni, Fausto Di Cesare. Ha tenuto concerti in tutta Eu- ropa, partecipando ai più importanti festival, ha eseguito i concerti di Mendelssohn e di Bach, con quartetti Aron Wien, Salzburg Klassik, Apollon, Manfredi e Maffei i quintetti di Dvorak, Brahms e Schumann e con l’Ensemble Berio del Conservatorio di Campobasso il Concerto per clavicembalo di Manuel De Falla. Nel 2016 la Facoltà di Musica dell’Università della Florida del Sud di Tampa le ha conferito il “Premio Speciale Steinway Piano Series”, concesso annualmente a pianisti di eccezionali qualità per promuoverne l’inizio della carriera; in tale occasione ha tenuto recital presso tale Università nell’ambito della Steinway piano Series nonché in Texas (Dallas e Fort Worth). Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Per questa serata l’artista propone un programma con musiche di: Chopin, Due Polacche Op.26, Chopin – Quattro mazurke Op.33, Brahms – Variazioni in la minore Op.35 su un tema di Paganini (dal Capriccio n.24) / I Libro

