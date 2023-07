Rigassificatore, Pastorino e Sparso: “Sarà a soli 2,8km dalla costa, non a 4 come dice Toti. E non sarà un’operazione indolore”

Vado Ligure. “Ieri al termine della commissione quarta in Regione, convocata per il Parco Nazionale di Portofino, abbiamo programmato una commissione congiunta terza e quarta, da me richieste 20 giorni sulla collocazione del rigassificatore di Vado Ligure”. Lo annuncia Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale.

“Dunque ritorneremo sul tema il 14 settembre con un’audizione alla presenza di Toti e Snam – dice Pastorino – Come annunciato da Toti il rigassificatore sarà collocato a 4 chilometri dalla costa ma, essendo una struttura di forma particolare e la rada di forma circolare, con l’appoggio di due navi (non di una) sarà in realtà a soli 2,8 chilometri circa dalla costa. Quindi completamente visibile dagli stabilimenti balneari. Inoltre, cosa non detta nei giorni scorsi, i tubi che passeranno attraverso la vallata sono più di uno: all’approssimarsi dalla costa infatti il tubo si dividerà in due parti, collegandosi a due siti industriali differenti”.

