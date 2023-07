‘Santa’: Vito Molinari, decano della Rai, racconta la preistoria della tv

Conferenza di Vito Molinari a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. Se i più giovani non sanno chi è, basti dire che la televisione italiana l’ha inventata lui: Vito Molinari da Sestri Levante. E non è un modo di dire. Il 3 gennaio 1954 andò in onda la prima trasmissione tv della Rai: “Arrivi e partenze”, condotto dall’esordiente Mike Bongiorno. Il regista era Antonello Falqui, l’aiuto regista Vito Molinari. Negli anni successivi Molinari ha realizzato mille spettacoli teatrali, 2000 trasmissioni tv e i 500 caroselli pubblicitari di maggiore successo, oltre a dieci libri sulla televisione.

Vito Molinari, classe 1929, abita a Chiavari. Venerdì alle 18 è stato ospite del “Salotto di Amalia”: la rassegna di eventi culturali organizzati da Marina Marchetti, responsabile dei servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita.

