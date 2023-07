Sestri: “Sul bilancio dobbiamo gestire la non facile situazione ereditata”

Dal Comune di Sestri Levante

“La situazione del bilancio comunale che abbiamo ereditato dall’Amministrazione che ci ha preceduto è tutt’altro che entusiasmante, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il gruppo di minoranza ‘Progresso per Sestri’ e i locali circoli PD, che esaltano i dati dell’ultimo rendiconto e dell’avanzo libero di oltre 800 mila euro. Per onore alla verità è necessario informare che tale avanzo è stato già utilizzato prima delle elezioni per quasi 300 mila euro.

Inoltre deve essere spiegato ai cittadini che l’avanzo libero di bilancio non può essere utilizzato per qualsiasi spesa ma unicamente per determinate voci. Pertanto la delibera della passata amministrazione con la quale numerose attività ordinarie venivano finanziariamente coperte con il residuo dell’avanzo di bilancio è per lo più inapplicabile perché propone un utilizzo dell’avanzo non proprio conforme alle norme. Anche in altre situazioni abbiamo rilevato una gestione delle finanze decisamente migliorabile” . E’ quanto dichiarano il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, e il vicesindaco e assessore al Bilancio, Sandro Muzio.

