Tre anni di opere pubbliche a Monterosso, l’aggiornamento del piano

Programmi triennali delle opere pubbliche. E’ uno dei temi che il Comune di Monterosso ha approfondito, nel consiglio comunale che si è tenuto nella giornata di ieri. In una nota l’amministrazione si è focalizzata sui provvedimenti “Per rispondere alle esigenze della comunità e migliorare le infrastrutture del territorio, si è reso necessario l’aggiornamento dei programmi, con l’inserimento di nuovi investimenti e interventi”.

Tra i lavori in programma la riqualificazione di Via Bastioni per euro 300mila euro “questa iniziativa è stata resa possibile grazie al finanziamento concesso dal Parco Nazionale delle 5 Terre, che coprirà l’intero importo dell’investimento” Precisa il Comune che aggiunge anche il potenziamento infrastrutturale dei parcheggi pubblici 125.600 euro finanziato tramite somme disponibili dal finanziamento regionale nella misura 7.4 del Programma di Sviluppo Rurale. La riqualificazione toccherà anche il parcheggio di Loreto per 176.189 euro , finanziato con mutui, già accreditati da Cassa Depositi e Prestiti nel corrente esercizio finanziario. “Inoltre, il Comune prevede importanti acquisti di beni, tra cui il collegamento in fibra ottica di tutti i parcheggi con il Comune – si legge ancora nella nota -, l’acquisto di 6 nuovi gate automatizzati anche per il tetto del Park Loreto, il rifacimento del tetto del Park Loreto, una nuova scala elicoidale di accesso al parcheggio e riqualificazioni architettoniche degli ingressi e uscite. Il programma degli acquisti e forniture per il biennio 2023/2024 includerà anche il Servizio di dematerializzazione archivio delle pratiche edilizie, finanziato con un importo di euro 60.000,00 tramite avanzo di amministrazione dell’esercizio 2022. Questo servizio renderà più agevole il lavoro degli Uffici e darà un accesso immediato agli utenti”.

“Durante l’assemblea è stato inoltre reso noto lo stato di avanzamento dei lavori pubblici in corso, con interventi appena conclusi e altri in fase di programmazione o esecuzione – prosegue la nota del Comune di Monterosso -. Tra le principali opere citate, spiccano i lavori di riduzione del rischio idraulico del Torrente Molinelli, gli interventi di efficientamento energetico del Palazzo Comunale, e le operazioni di riqualificazione della galleria di Via Fegina, del paraggio costiero prospiciente il centro storico; in particolare questo intervento è stato oggetto di alcune controversie perché le previsioni di progetto non hanno restituito quelle che erano le aspettative da progetto e da calcoli scientifici.

Ancora in fase di esecuzione è il progetto di “Lavori di miglioramento sismico e risanamento energetico del compendio immobiliare sito in Via Mesco n. 14 – 1° stralcio funzionale”. Questo intervento, con un costo di 191.455mila, mira a migliorare la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di un importante complesso immobiliare situato in Via Mesco. Attualmente, l’intervento ha raggiunto un avanzamento dell’80 per cento, dimostrando l’impegno del Comune nel garantire edifici sicuri e sostenibili per i suoi cittadini.

Un importante passo avanti è stato compiuto verso l’ampliamento della rete acquedottistica per uso potabile nella zona pittoresca di Rondanara, Pietrafiore e Vettora. L’Amministrazione ha ufficialmente richiesto un finanziamento tramite il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) sottomisura 7.2, per un valore complessivo di 320mila euro. Una volta ottenuta la conferma del finanziamento, sarà possibile estendere la rete idrica a zone attualmente non servite, garantendo a tutti i cittadini un approvvigionamento costante di acqua potabile di alta qualità.

Un altro progetto di fondamentale importanza riguarda il miglioramento della percorribilità e della fruibilità del tracciato REL 591, che collega le località di Colle di Gritta e Termine. Attualmente, i lavori sono in fase di programmazione, con un investimento previsto di € 499.790,00. Questo intervento mira a rendere più agevole e sicura la circolazione lungo questa strada strategica, facilitando gli spostamenti per i cittadini e i visitatori, contribuendo così al progresso e alla crescita del nostro territorio.

Con un finanziamento ottenuto tramite il PSR sottomisura 7.5, del valore di 176.189 euro sarà possibile creare un tracciato in sede propria a margine della viabilità provinciale SP38. Questo intervento garantirà un collegamento sicuro tra le principali attrazioni turistiche, promuovendo il turismo sostenibile e valorizzando le bellezze naturali del nostro territorio. (dalla Colla al Termine)

Un’altra iniziativa è il progetto di riqualificazione della passeggiata Fegina nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria e la Via dei Bastioni. Con un finanziamento di 1milione e 100mila euro di lavori sono attualmente in fase di programmazione e verranno realizzati in continuità con le precedenti azioni di miglioramento eseguite nelle stagioni scorse. Questo intervento mira a rendere ancora più attraente e sicura questa importante area pedonale, offrendo ai cittadini e ai visitatori un ambiente accogliente e piacevole dove passeggiare e godersi la bellezza paesaggistica del nostro comune sempre più inclusivo anche per le persone con disabilità motorie. È importante sottolineare che durante le lavorazioni, il traffico non sarà interamente chiuso, ma sarà regolato da un sistema di senso unico alternato gestito tramite un impianto semaforico, garantendo la massima fruibilità dell’area.

Il cuore pulsante del nostro Centro Storico, compreso tra Zona S. Croce, Via S. Pietro, Via Bixio e Via Magenta, sarà oggetto di un intervento di pavimentazione mirato. Questa azione permetterà di migliorare notevolmente la qualità delle strade e delle aree pedonali, garantendo un miglior comfort per i passanti e contribuendo a valorizzare l’aspetto estetico della nostra città. La scelta di iniziare i lavori a ottobre/novembre 2023 è stata attentamente studiata per minimizzare i disagi per i cittadini e per assicurare una tempestiva e accurata esecuzione dell’intervento”.

“Il Comune – conclude la nota – si impegna a proseguire con determinazione il miglioramento del territorio, con un occhio attento all’efficienza energetica e al rafforzamento delle infrastrutture pubbliche. Le nuove opere e gli interventi programmati contribuiranno a rendere Monterosso al Mare un luogo ancor più accogliente e funzionale per i suoi cittadini e visitatori”.

