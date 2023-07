Turismo di oggi, turismo di ieri. Le cronache di Sprugolandia riempivano i diari dei visitatori

Le cronache dicono che il Pil nostrano viaggia a livelli molto superiori a quelli delle Nazioni più accreditate. Il motivo della crescita è attribuito all’afflusso di turisti che vengono ad assaporare il nostro sole. Per questo motivo e sperando che il tempo mantenga su questo andazzo, il futuro che si prospetta è veramente incoraggiante. Ma che cosa spinge questa marea di strangers (includo nel novero anche i concittadini del Belpaese) a venire dalle nostre parti? Tanti sbarcano dalle navi da crociera che settimanalmente fanno tappa a calata Paita, tanti vengono in tour organizzati con destinazione la Riviera, tanti vengono per i fatti loro spinti dall’ottima fama della landa e dalla bella accoglienza fornita dai vari B&B sorti negli ultimi tempi come funghi. Tuttavia, è difficile esprimere una diagnosi precisa perché, a quanto ne so, non è mai stata condotta un’indagine statistica per chiarire quale sia oggi l’attrattiva che la nostra landa esercita sui foresti. Nel passato, invece, quando Sprugolandia era ancora un borgo racchiuso fra quattro mura, il motivo del fascino che esercitava era ben chiaro: le strade, meraviglia delle meraviglie, erano pavimentate di marmo. Oppure, più semplicemente, apparivano tali sotto l’azione dei raggi del sole.

Era un tempo beato in cui non servivano le ricerche di mercato. Per capire i perché era sufficiente leggere i resoconti che i visitatori al ritorno in patria, facevano delle esperienze compiute sul Golfo. Bastava sfogliare i loro diari o anche solo le lettere che gli ospiti inviavano a casa per ragguagliare i loro cari sulla bontà della visita. Nel 1830 soggiorna sul Golfo August von Goethe, figlio di tanto padre, che puntualmente da bravo ragazzo quale era, racconta al padre che cosa fa da queste parti dove non intendeva venire ma dove è costretto a fermarsi per essersi rotto la clavicola mentre si faceva il Bracco in carrozzella. Così, l’8 agosto del 1830 in una lettera spedita a Weimar dove risiede papà Wolfgang, scrive che le strade sono particolarmente belle perché ricoperte di lastre di marmo che le mantengono pulite. Forse era che sulle strade teutoniche, mancando la pavimentazione, spargevano del brecciolino cosa che non favorisce la nettezza urbana. Il lastricato fa effetto sul August che, tuttavia, si prende un bell’abbaglio, forse accecato dal sole o forse imbambolato dallo sciacchetrà. Infatti, nel 1823, giusto cento anni fa, la via del Prione prima e poi tutte le altre vie erano state selciate era stata selciata con tacchi di arenaria che a un occhio un po’ trasognato sembrarono cosa ben diversa.

