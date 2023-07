Al via il Simposio Lunense: da lunedì 31 luglio gli artisti riempiranno Fivizzano con le loro opere in marmo

Il marmo, il tintinnio dei martelli, l’odore della colla: inizierà lunedì 31 luglio a Fivizzano il Simposio Lunense, che porterà 15 artisti internazionali a sfidarsi in un concorso che li impegnerà una settimana. Una competizione en plein air dunque, che permetterà ai residenti e ai turisti di godere del lavoro di artisti alle prese con sculture in marmo bianco o con mosaici variopinti. Sarà la giuria composta dal Sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, l’Assessore alla cultura Francesca Nobili, il Direttore artistico Graziano Guiso, la scultrice Cordelia Von den Steinen, lo Scultore Francesco Cremoni e il Mosaicista Enzo Tinarelli a decretare i vincitori per le due categorie e ad annunciarli domenica 6 agosto durante la cerimonia di premiazione. Il gruppo di artisti vivrà un’esperienza unica, vivendo fianco a fianco per tutta la settimana e condividendo alloggio, pranzi e cene, per un confronto di idee sempre attivo, nell’ottica di un ritorno al significato più profondo del “sympósion” greco e latino. Nelle sei giornate della manifestazione verranno organizzati workshop, conferenze, inaugurazioni di mostre d’arte e serate all’insegna della musica e del divertimento.

Ecco il programma:

Lunedì 31 luglio – Ore 21,00: Fivizzano incontra Tenerano presso Tenerano.

