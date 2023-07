Alla Valdilocchi con Sabrina Mugnos e gli astrofili

Nello scenario dell’ex batteria militare Valdilocchi, gremita di di persone arroccate su ogni angolo delle mura, la divulgatrice scientifica e scrittrice Sabrina Mugnos non si risparmia e racconta il cielo di ieri illustrando le conoscenze di popoli antichi come maya ed egizi, mettendole a confronto con quelle di oggi. Narra di come interpretavano il moto degli astri, e si sofferma sulle inspiegabili abilità architettoniche nel costruire e allineare col cielo, con una precisione impressionante, veri e propri colossi che hanno vinto il tempo per raggiungerci e ammaliarci. Il Golfo dei Poeti ammicca all’orizzonte ma la Batteria cade nel più profondo silenzio quando Sabrina presenta un’umanità antica non così sprovveduta e in gran parte inesplorata, che potrebbe costringere a rivedere molte delle certezze acquisite. Quando finisce di parlare il pubblico si alza a fatica ma non se ne va, e al centro di un nuovo capannello la studiosa usa come tavolozza il terreno polveroso e come penna un frammento di legno per rispondere a curiosità e dubbi. Nel frattempo, il cielo si apre in una magnifica stellata e i soci dell’Associazione Astrofili Spezzini sono pronti coi loro telescopi per mostrare il cielo ancor più in dettaglio.

