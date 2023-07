Argento a Bari per Valeria Licari della Boxing Class La Spezia

Valeria Licari indomita e senza paura, è volata a Bari ad affrontare la locale argento nazionale Alessandra Gallo, portando a La Spezia un pareggio importante e pesante. Santostefanese di 14 anni in soli dodici mesi ha sostenuto 14 match, e nell’ultimo mese, sempre in trasferta, ha ottenuto una vittoria con un argento nazionale a Trieste, due vittorie con la canotta della nazionale e quest’ultimo pareggio a Bari con un argento nazionale. “Match combattuto per tre riprese senza pausa, ma la tecnica e l’esperienza di Valeria hanno avuto a favore un ottima strategia per sopperire all’irruenza dell’avversaria, a cui va un grande rispetto”. Licari tornerà sul ring il 17 settembre a Como sempre contro Alessandra Gallo. “Da trainer non posso che dirmi orgoglioso e soddisfatto – conclude Armando Bellotti – di questa promessa del pugilato spezzino della quale tutta la provincia può andare fiera”.

