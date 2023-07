Autostrade e viabilità, code e rallentamenti sulla A10 tra Finale e Savona

Savona. Come preannunciato dalle previsioni di traffico dal pomeriggio di oggi code e forti rallentamenti per il controesodo di luglio e il consueto rientro dal week end nelle località turistiche della riviera ligure.

Ad ora la situazione vede una viabilità congestionata in particolare nel tratto tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova. In precedenza disagi nel tratto tra Pietra Ligure e Spotorno, con il flusso viario in progressivo aumento sulla A10. Nelle prossime ore si prevedono altre code nella tratta tra Varazze e bivio A10-A26.

» leggi tutto su www.ivg.it