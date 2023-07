Capodoglio spiaggiato, tavolo tecnico per la rimozione del corpo dell’animale

Genova. “Regione Liguria è in costante contatto con il comune di Varazze per gestire la rimozione del capodoglio che nelle scorse ore si è spiaggiato su una scogliera in località Piani di Ivrea”. Questo il comunicato dell’ente diffuso questa sera e che annuncia una vera e propria cabina di regia per intervenire il più celermente possibile.

L’animale, lungo circa 12 metri, è arrivato sulla costa già morto. Domani mattina presso la Capitaneria di Porto di Savona si riunirà un tavolo tecnico per avviare le operazioni di rimozione del cetaceo, attività rese complesse dalle dimensioni dell’animale e dalla zona rocciosa dove è avvenuto lo spiaggiamento.

