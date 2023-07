Distorsione al ginocchio sul sentiero, turista torinese soccorso e portato al Sant’Andrea

Intervento di soccorso sul sentiero tra Monterosso e Vernazza. Nel pomeriggio di domenica, nel corso di una normale passeggiata, un ragazzo italiano di 37 anni originario di Torino ma residente nel Regno Unito ha rimediato la distorsione del ginocchio. Sul posto la Pubblica assistenza locale con Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco. I sanitari hanno prestato le prime cure poi il giovane è stato trasportato in barella da Soccorso alpino e Vigili del fuoco fino all’hotel Porto Roca che ha messo a disposizione il proprio mezzo per poter per fare l’ultimo tratto di strada al termine della quale l’infortunato è stato caricato sull’ambulanza che lo ha portato all’ospedale della Spezia in codice giallo.

L’articolo Alla Valdilocchi con Sabrina Mugnos e gli astrofili proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com