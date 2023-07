Dopo Alex Britti tocca a Mr.Rain, altro grande appuntamento al Brugnato 5Terre Outlet Village

L’intenso weekend con le Summer Nights al Brugnato 5Terre Outlet Village si è aperto ieri con la musica e le parole di Alex Britti, protagonista nel sabato della rassegna che ha visto protagonista il cantautore e chitarrista romano da sempre molto legato al nostro territorio. Questa sera sul palco salirà invece Mr.Rain, giovane artista reduce dal terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo con “Supereroi”. Hit che non mancherà insieme a “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova”. Anche Mr.Rain, così come Britti, dialogherà con la speaker di Radio Number One Vittoria Marletta.

Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo.

