Haendel: il primo agente di se stesso

Massimo Carpegna è direttore d’orchestra, critico musicale e compositore, con partiture lirico sinfoniche diffuse in mondovisione. E’ stato docente presso il Conservatorio di musica di Modena ed è Visiting Professor alla London Performing Academy of Music. Con “Classica&Dintorni” porterà i nostri lettori alla scoperta della musica classica e delle figure che ne hanno segnato la storia.

Inizia oggi la rubrica Classica&Dintorni nella quale vi racconterò qualche aneddoto dei più celebrati compositori e delle loro opere per farvi scoprire l’umanità di coloro che definiamo geni. Inizio con Haendel non per ragioni musicali ma di gusto: entrambi amiamo una salsiccia tedesca a base di carne suina mista con altra carne di vitello o manzo, naturalmente accompagnata dai crauti.

