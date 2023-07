Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Festa questa sera sul lungomare di Lavagna per la chiusura del corso “Open Water”, il corso di Anglat La Spezia che ha permesso a tante persone con disabilità di frequentare un corso per ottenere il brevetto subacqueo 18 metri. Le condizioni del mare non hanno dato modo di svolgere la prova finale, che si terrà nel mese di agosto, ma i partecipanti hanno comunque ricevuto l’attestato di fine corso.

