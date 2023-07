L’ultima pre-palio nelle acque di Pertusola. Fezzano vince due volte, La Spezia Centro primeggia fra i junior

L’ultima pre-palio prima della domenica più attesa. Nelle acque di Pertusola, campo amico del Muggiano, gli armi in gara duellano per un’ultima volta prima della sfida più importante dell’anno, in programma domenica prossima nello specchio acqueo della Passeggiata Morin. Ricordando che in seguito alla nota squalifica, gli armi del Cadimare sono rimasti a guardare gli avversari, le pre-palio di Muggiano iniziano come di consueto con gli junior. Affermazione di La Spezia Centro che anticipa di oltre 3” l’armo de Le Grazie e, in scia, i biancoverdi del Fezzano. Nella gara femminile si distingue l’armo del Fezzano che stacca di ben 5” le seconde arrivate, le biancorosse del Le Grazie mentre Fossamastra si piazza nel terzo gradino del podio.

Femminile: 1) Fezzano 5’42”31 2) Le Grazie 5’47”99 3) Fossamastra 5’48”42 4) La Spezia Centro 5’53”71 5) Lerici 5’55”94 6) Porto Venere 5’56”13 7) Muggiano 6’04”33 8) Marola 6’13”90 Ritirato San Terenzo

